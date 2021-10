Überfall in Neustadt-Glewe : Räuber erbeuten Handys und Geld

Zwei junge Männer sind in Neustadt-Glewe überfallen worden. Die Täter sollen ein auffälliges Kleidungsstück getragen haben.

Neustadt-Glewe | Nach einem räuberischen Diebstahl in Neustadt-Glewe ermittelt die Polizei. Per Telefon hatten sich am Mittwochabend zwei jungen Männer gemeldet und angegeben, überfallen worden zu sein. „Sie waren im Bereich der Elde zwischen Penny-Markt und Autobahn mit ihren Fahrrädern unterwegs, um nach einem Angelplatz für die nächsten Tage Ausschau zu halten, als...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.