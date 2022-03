Diebstahl in Neustadt-Glewe : Unbekannte klauen Autoradios in Neustadt-Glewe

Bislang Unbekannte Täter brechen zwei Wagen in Laarscher Starße und der Feldstraße auf und lassen Technik mitgehen. Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Neustadt-Glewe | Sie kamen im Dunkeln und blieben bislang unbemerkt. Dreiste Diebe haben sich an zwei Autos in Neustadt-Glewe zu schaffen gemacht. In der Nacht zum 18. wie auch zum 19. März wurden Radios in den jeweiligen Wagen in der Laarscher Straße und der Feldstraße demontiert. Lesen Sie auch: Diebe wollten über Funkwellen Autos stehlen Um in das Wageninnere...

