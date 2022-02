Polizei sucht Zeugen : Fahrer fährt in Neu Kaliß gegen Baum und flüchtet

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der in der vergangenen Woche, einen Baum in Neu Kaliß mit seinem Fahrzeug beschädigt haben soll.

Neu Kaliß | Ein Autofahrer hat in Neu Kaliß bei einem Unfall einen Baum beschädigt. Jedoch flüchtete er von der Unfallstelle und meldete den Vorfall nicht. Die Polizei sucht nun nach dem Täter. Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwoch vergangener Woche, den 16. Februar. Wie die Polizei mitteilt, hörte ein Anwohner gegen 21.15 Uhr einen lauten Knall in der St...

