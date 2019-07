Festival in Neustadt-Glewe : Unser Resümee: Das war die Airbeat One für uns

Was denkt man nach fast einer Woche auf der Airbeat One? Die Gedanken der Festival-Reporterinnen und des Video-Teams.

von Tina Wollenschläger, Katharina Golze, Sarah Albrecht und Victoria Flägel

14. Juli 2019, 12:40 Uhr

Neustadt-Glewe | Fünf Tage, sechs Bühnen, über 200 DJs: Das Airbeat One Festival ist vorbei. Zeit für ein ganz persönliches Fazit - von den Festivalreporterinnen und dem Video-Team. Wir waren von Dienstag an vor Ort und haben von Aufbau bis Abreise berichtet, hinter die Kulissen geschaut, DJs, Performer und Gäste interviewt und uns vom Rhythmus des Campingplatzes, der Bühnen und der Shows treiben lassen. Das war die Airbeat One für uns.

Wacken-Feeling auf der Airbeat

Sonne – Regen – Sonne – Regen, so war das Wetter auf der Airbeat One. Würde die Musik nicht laufen, könnte man denken, wir waren auf Wacken. Mülltüten als Regencape, Pavillon als XXL-Regenschirm und Schlammschlacht statt Flunky-Ball. Die knöcheltiefe Pfützen und überschwemmten Zelte konnten den Besucher nicht den Spaß nehmen. Auch mir nicht, denn dank meiner regenfester Schuhe war kein Modder zu rutschig für mich. Als kleinen Tipp für jeden: wetterfeste Schuhe sind Lebensretter. Falls ihr keine mithabt einfach barfuß weitertanzen.

Sarah Albrecht





6 Dinge, die ich in den 6 Tagen gelernt habe:

Im Modder spielen macht auch Spaß, wenn man über 6 einhalb ist. Wenn man sein Handy in der Nacht auf einem Campingstuhl vergisst, kann man es eine Stunde später wieder abholen. Seit den omnipräsenten roten Regencapes hat "Melitta Filtertüten" eine neue Bedeutung für mich. Wenn man auf einem Festival nicht mindestens ein Mal auf einem schlimm versifften Dixi war, war man quasi gar nicht da. Haare waschen wird überbewertet - vor allem, wenn es in Strömen regnet. Ekelige Staubpfropfen in der Nase sind Festival-Feeling pur.

Victoria Flägel





Die Elektro-Liebe wiederentdeckt

Früher haben mich meine Kommilitoninnen ins Kater Blau und Ritterbutzke in Berlin geschleppt – Elektro-Clubs, wo bis um acht gefeiert wird und dann gemeinsames Frühstück. Genauso sah auch mein letzter Festivalabend aus. Vor der Airbeat kannte ich beim Lineup-Checken kaum einen Namen. Dann habe ich die DJs gegoogelt und gemerkt: Die haben ziemlich gute Songs, und viele singe ich eh dauernd im Radio mit. Umso größer die Vorfreude auf die Abende. Von Sonnabend auf Sonntag hieß das dann tanzen von halb elf bis fünf Uhr morgens. Zu Neelix, Klingande, Mike Williams und anderen. Dann duschen, dann Frühstück! Der perfekte Abschluss unseres Volo-Projektes!

Katharina Golze





Coole Leute, uncooles Essen

Freundliche Leute, Partystimmung vor der Kamera, kein Rumgepöbel. Die Verpflegung der Crew ließ zu wünschen übrig, aber ansonsten ein tolles Festival!

Alexander Hamacher