Zweckverband in Ludwigslust : „Unverzügliche“ ZkWAL-Versammlung verschiebt sich

Bürgermeister forderten eine außerordentliche Verbandsversammlung, um die Vorgänge im Zweckverband ZkWAL aufzuklären.

Ludwigslust | Nur nach vorn schauen, ohne zurückzublicken, wie der Zweckverband ZkWAL in eine so schwierige wirtschaftliche Lage kommen konnte? Für den Dambecker Bürgermeister Wolfgang Schmidt ist das keine Option. Er will Aufklärung und dazu vor der Verbandsversammlung von jenen ihre Sicht auf die Dinge hören, die den Verband in den vergangenen Jahren geführt oder...

