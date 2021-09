„Velolust“ in Ludwigslust : Fahrrad-Runde mit Tourteufel „Didi“

Ob Tour de France, Deutschland-Tour oder „Velolust“. Didi Senft ist überall dabei. Der Tourteufel begleitete am Sonntag die vielen Radler, die in Ludwigslust mit und ohne historisches Kostüm an den Start gingen.

Ludwigslust | Didis rotes Klappfahrrad muss erstmal stehen bleiben. Als am Sonntag vor dem Ludwigsluster Rathaus der Startschuss für die zweite „Velolust“ fällt, läuft der Tourteufel am Straßenrand auf und ab. „He, he, he“, ruft er den Radlern zu, die sich auf dem Kopfsteinpflaster langsam in Bewegung setzen. Didi winkt ihnen hinterher und schwenkt dabei seinen sil...

