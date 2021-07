Ludwigslust-Parchim : Ehrenamtler fahren jetzt ermäßigt Bus

Die Ehrenamtskarte hat einen neuen prominenten Partner bekommen: die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP). Karteninhaber fahren ab sofort zum ermäßigten Preis.

Ludwigslust | Besser hätte der Chef der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP) Stefan Lösel die Ehrenamtskarte nicht in Szene setzen können. Direkt auf dem Schlossplatz zwischen Ludwigsluster Schloss und den Wasserfällen am Bassin ließ er den gelben Bus parken – und zwar so, dass alle Vorbeikommenden die neue Werbung am Fahrzeug hinten sehen konnten. Ein...

