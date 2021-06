Verkehrsunfall in Grabow : Frau fährt mit Auto gegen geschlossene Schranke

Am Mittwochvormittag ereignete sich an der Rehberger Brücke in Grabow ein Verkehrsunfall.

Grabow | An der Rehberger Brücke in Grabow kam es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall. Wie Polizeisprecher Klaus Wiechmann mitteilt, ist eine Frau mit ihrem Auto gegen die geschlossenen Schranken der Brückenanlage gefahren. „Dabei kam es zu Beschädigungen an der Brücke und an den Sensoren der Brückenmechanik“, so Wiechmann. Die Brücke und die Fahrbahn...

