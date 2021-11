Ludwigslust-Parchim : Nach Corona-Fällen im Umfeld einer Praxis: Landkreis ordnet PCR-Tests an

Damit die Ansteckungskette möglichst schnell unterbrochen wird, müssen sich aus der Region um Malliß aktuell viele Menschen testen lassen.

Malliß | Im Zusammenhang mit einem Corona-Fall im Umfeld einer Physiotherapiepraxis in Malliß hat der Landkreis eine Allgemeinverfügung ausgesprochen. Darin werden alle Personen, die sich zwischen dem 29. Oktober und 8. November länger als zehn Minuten in der Praxis aufgehalten haben, aufgefordert, sich einem PCR-Test zu unterziehen. Der Test ist am Donnerstag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.