Kostenfreier Eintritt : Das Waldbad in Alt Jabel öffnet mit etwas Verspätung

Die 72 Meter lange Rutsche „Grüne Mamba“ ist startklar. Mit knapp einem Monat Verspätung öffnet das Waldbad in Alt Jabel am 6. Juni. Zehn Uhr gehts los.

Alt Jabel | Das Waldbad in Alt Jabel wird kommenden Sonntag das erste Mal in diesem Jahr öffnen. Einen Monat später als geplant. „Glücklicherweise haben wir nicht viel verpasst“, sagt Bademeister Fred Klinge. „Bei dem schlechten Wetter in den vergangenen Wochen wäre sowieso kaum einer gekommen.“ Die Zeit nutzte Fred Klinge für die Vorbereitung. Wiese mähen, Rutsc...

