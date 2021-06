Warlow macht Theater : Spontane Aufführung mit Handpuppen

Weil ein Burgtheater als Kulisse zum Spielen auf dem Dorfanger stand, führten Mitstreiter des Dorfvereins spontan ein paar Stücke auf.

Warlow | „Bist du das Kaperle?“ fragt Kathrin Deetz in die Runde. „Ja, das kann ich am besten“, reagiert Sandi Clausen. Andrea Schult übernimmt die Prinzessin, und schon sind die Rollen für das Stück vergeben. Die drei Frauen vom Warlower Dorfverein hocken hinter dem hölzernen Burgtheater auf dem Dorfplatz direkt an der Ortsdurchfahrt und bereiten sich auf die...

