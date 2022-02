Führerscheinstelle Ludwigslust : Endlose Warteschleifen unter 115 – langer Weg zum neuen Führerschein

Vor Ort von der Security weggeschickt und kein Gesprächspartner an der Bürgerhotline. Was ist los in der Führerscheinstelle?

Ludwigslust | Ärger machte sich bei Eckhard Deckow breit. Andauernd habe er schon versucht, einen Termin zu bekommen. Mit dieser Absicht ist er einer unter vielen, die bei den Mitarbeitern der Führerscheinbehörde ihre alten Dokumente abgeben müssen. Er sei sogar vor Ort gewesen, um einen Termin zu machen. „Ich bin nicht einmal ins Gebäude gekommen“, sagt Dechow. Vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.