Wettstreit der Schäfer in Schlesiner Hof : Wo Hütehunde Schafe um die Kurve lenken

Zum Freundschaftshüten in Schlesiner Hof müssen Schäfer und Hunde eine Herde über einen vorgegebenen Parcours führen. Für Fehler gibt es Punktabzug.

Schlesiner Hof | An Schäfern wird es in Schlesiner Hof am Sonnabend nicht mangeln. Gleich mehrere von ihnen kommen zusammen mit ihren Hütehunden in den Niendorfer Ortsteil. Sie wollen bei einem Freundschaftshüten, das die Arbeitsgemeinschaft Altdeutsche Hütehunde alljährlich im Herbst veranstaltet, ihre Kräfte messen. Gastgeber ist der ortsansässige Schäfermeister Mai...

