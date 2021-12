Windpark bei Strassen : Schwerlaster bleibt auf Testfahrt liegen

Er sollte ausprobieren, ob man in Eldena mit den Teilen von Windrädern für den Windpark bei Strassen um die Kurve kommt. Doch die Tour nahm ein ungeplantes Ende.

Eldena | Es sollte die Testfahrt für die Lieferung von Windrad-Teilen in den umstrittenen Windpark bei Strassen werden. Doch in Eldena war die Tour am Freitag kurz hinter der Brücke in Richtung Stuck und kurz vor der entscheidenden Kurve beendet. Der Schwerlasttransporter war defekt. Weiterlesen: Anwohner sehen ihre Häuser durch Schwerlastverkehr gefährdet ...

