Wohnen in Westmecklenburg : In den Dörfern werden Neubauten limitiert

Der Planungsverband will die Zahl von Neubauten auf dem Lande weiterhin deckeln. Die Meinungen dazu gehen auseinander.

Ludwigslust | Ein Haus auf dem Lande ist für viele Menschen (wieder) attraktiv. Doch die Zahl von Neubauten in den Dörfern hat der Planungsverband Westmecklenburg gedeckelt – und will das auch weiterhin tun. So sieht es das vorliegende Grobkonzept für die Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms vor. Das stößt nicht überall auf Gegenliebe. „Ich ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.