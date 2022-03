Mehrere Feuerwehren im Einsatz : Wohnung in Malliß brennt vollständig aus

Am Freitagabend gegen 19 Uhr ist es zu einem schweren Brand in Malliß gekommen.

Malliß | Am Freitagabend gegen 19 Uhr ist es zu einem schweren Wohnungsbrand in Malliß gekommen. Dort stand in der Schulstraße 16 eine Wohnung in Vollbrand. Als die Kameraden der Feuerwehr aus Malliß eintrafen, schlugen die Flammen schon meterhoch aus allen Fenstern der betreffenden Wohnung im dritten Stock. Bewohner konnten sich retten Die Wohnung brann...

