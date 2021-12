Polizei : Wohnung in Neustadt-Glewe komplett ausgebrannt

Verletzt wurde bei einem Wohnungsbrand in Neustadt-Glewe niemand. Brandursache soll eine Kerze gewesen sein.

Neustadt-Glewe | Bei einem Brand in Neustadt-Glewe am Montagnachmittag ist eine Wohnung komplett ausgebrannt. Verletzt wurde dabei niemand, teilt Josefin Kurz, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Ludwigslust, am Dienstag mit. Der Schaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Facebook Iframe Anzeige wegen Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung Nach Angabe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.