Brand in Neustadt Glewe : Küche fängt Feuer: 50.000 Euro Sachschaden

Die 91-jährige Wohnungsmieterin blieb unverletzt

Neustadt-Glewe | Großer Feuerwehreinsatz in der Lewitzstadt. Am Dienstagvormittag mussten die Kameraden aus Neustadt-Glewe, Neuhof, Ludwigslust und die Feuerwehr Blievenstorf zum Löschen ausrücken. Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt-Glewe ist ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntniss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.