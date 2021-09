Dreharbeiten in Ludwigslust : XXL-Trabi vom Motorsportverein kommt wieder ins Fernsehen

Einen Tag lang war eine Produktionsfirma für Dreharbeiten in Ludwigslust vor Ort und setzte das Fahrzeug, das auch im Guinness Buch der Rekorde steht, in Szene.

Ludwigslust | Der blau-gelb-rote Trabi zieht alle Blicke auf sich, wo immer er auftaucht. Der sogar mit seinen 13,11 Metern Länge und einem Wendekreis von immerhin 41,5 Metern im Guinness Buch der Rekorde verewigt ist. Das hat sich auch längst in Fernsehkreisen herumgesprochen. Lesen Sie auch: XXL-Trabi goes to New York Gebaut haben den beeindruckenden Riesen...

