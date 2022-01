Zebef in Ludwigslust : In den Winterferien können Kinder kochen, basteln und lernen

Auch Ausflüge und Party stehen ab dem 7. Februar auf dem Plan im Zebef in Ludwigslust.

Ludwigslust | Aktiv und kreativ – so sollen die Winterferien beim Freizeitzentrum Zebef in Ludwigslust aussehen. Es besteht aber auch die Chance, Lernstoff nachzuholen. In den Ferienspielen der ersten Ferienwoche ab 7. Februar soll es nach draußen gehen. „Geplant sind Lagerfeuer, Waldwanderung, Nistkästen bauen und Samenkugeln herstellen für den Frühling“, infor...

