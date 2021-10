Ökumenische FriedensDekade : Zentraler Gottesdienst in der Stadtkirche Ludwigslust

„Reichweite Frieden“ – unter diesem Motto lädt die Ökumenische FriedensDekade zum bundesweit zentralen Gottesdienst am Mittwoch, 17. November, in die Evangelische Stadtkirche ein.

Ludwigslust | Die Ökumenische FriedensDekade lädt zum bundesweit zentralen Gottesdienst am Mittwoch, 17. November, um 17.30 Uhr in die Evangelische Stadtkirche ein. Wie Pressesprecher Christian Meyer in einer Mitteilung verdeutlicht, wirft das diesjährige Motto die Frage auf, welche gesellschaftlichen und politischen Veränderungen zum biblischen Friedensgedanken...

