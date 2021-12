Polizei-Gespräch Ludwigslust : Wenn Zeugen Straftaten aufklären und Schlimmeres verhindern

Hinweise aus der Bevölkerung sind wichtig für die Arbeit der Polizei. Klaus Wichmann rät aber davon ab, selbst nach dem Täter zu greifen.

Ludwigslust | Die Handtasche einer 91-jährigen Frau hängt an ihrem Krankenstuhl. Ein Dieb sieht seine Gelegenheit, greift zu und rennt los. Zwei Männer beobachten das, greifen mutig ein. Sie halten den Täter sogar so lange fest, bis die Polizei eintrifft. Dieser Fall ereignete sich in Crivitz. In Grabow gab es auch mutige Zeugen: Drei Jugendliche sind in ein leerst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.