Zuzug in Warlow : In der Kita wird es eng

Der Platz in der Warlower Kita reicht nicht mehr für alle Hortkinder. Die Gemeinde muss reagieren.

Warlow | Die Kindertagesstätte „Stupsnase“ in Warlow platzt aus allen Nähten, insbesondere im Hortbereich. So musste Kita-Leiterin Ines Schütt auch schon Eltern Absagen erteilen. Und für die nächsten Jahre ist kein Rückgang der Kinderzahl in Sicht. Im Gegenteil....

