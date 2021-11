Kramserei in Klein Krams : Zweimal Kunst, doppelter Genuss: Collagen treffen auf Bildhauerei

Gleich zwei Ausstellungen werden im November im kleinsten Kulturzentrum Mecklenburgs eröffnet.

Klein Krams | „Zweimal Kunst, doppelter Genuss“ heißt es im November in der Kramserei in Klein Krams. Gleich zwei Ausstellungen, die gegensätzlicher nicht sein könnten, werden dort in diesem Monat eröffnet: mit Bildcollagen und Bildhauerei. Am 5. November ab 19 Uhr zeigt Sylke Zoll persönlich ihre bunten starken Bilder erstmalig außerhalb Hannovers. Sie arbeitet...

