Ludwigslust : Abschlusskonzert der Ikarus-Schüler

von svz.de

21. Juni 2019, 10:29 Uhr

Während die Sommerferien noch gut eine Woche auf sich warten lassen, gibt es am heutigen Freitag, 21. Juni, in Ludwigslust schon vorab einen kleinen Abschluss. Das Konzert des Instrumentenkarussells findet um 16.30 Uhr im Landratsramt, Garnisonstraße 1, statt. Schüler, die ein Jahr lang das Instrumentenkarussell besucht haben, zeigen, was sie gelernt haben und laden zu ihrem ersten „großen“ Ikarus-Abschlusskonzert alle Freunde, Eltern und Großeltern ein. Sie dürfen gespannt sein, was es musikalisch zu hören gibt.