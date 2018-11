Ludwigslust : Adventskonzert

LPO M-V am 29. November 15 Uhr in der Stadthalle

29. November 2018, 08:49 Uhr

Zum Adventskonzert mit dem Landespolizeiorchester M-V wird am Sonnabend, 1. Dezember, um 15 Uhr in die Stadthalle eingeladen.

Unter der Leitung seines Dirigenten Christof Koert wird das Orchester als klingender Botschafter der Polizei wieder eine Mischung aus besinnlichen, unterhaltsamen und bekannten Titeln präsentieren. So findet sich im diesjährigen Programm u.a. der Konzertwalzer „Amphytrion“, Musicalmelodien aus „Elisabeth“, Filmmusik aus dem Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ oder Musik aus dem Ballett „Der Nußknacker“. Neu im diesjährigen Programm sind Weihnachtslieder im Stil von Max Raabe, die „Lausbubengalloppiade“ von Gerhard Baumann, einem ehemaligen Leiter des LPO M-V.

Selbstverständlich dürfen die bekannten und beliebten Weihnachtslieder in unterschiedlichster Art nicht im Adventsprogramm fehlen. Auch hierbei wird das Orchester einen stimmungsvollen Bogen schaffen, anmutige und besinnliche Melodien sowie flotte und swingende Klänge zu kombinieren.

So möchte das Landespolizeiorchester M-V auch in diesem Jahr mit seiner Musik wieder die Adventszeit eröffnen und das Publikum in die Weihnachtszeit begleiten. Karten gibt es in der Ludwigslust – Information (Schloßstr. 36, 19288 Ludwigslust, Tel. 03874 / 526251) und an der Tageskasse.