Ludwigslust : Alte Abbildungen der Sandsteinfigur gesucht

Sonnenuhr soll in alter Schönheit hergerichtet werden

von Onlineredaktion pett

08. November 2019, 05:00 Uhr

Die Stadt Ludwigslust bittet die Bürger um Mithilfe bei der Suche nach alten Abbildungen der Sandsteinfigur auf dem Areal vor dem Schloss.

„Löwe und Eisbär“, so wird die Skulptur zwischen Kaskaden und Bassin wahrgenommen. Alten Ludwigslustern ist diese Skulptur jedoch noch als Sonnenuhr bekannt. Die Platte mit dem Ziffernblatt und der Schattengeber, die sich bis in die 1950-er Jahre auf der Platte befanden, sind seitdem verschwunden.

Geschaffen durch Herzog Friedrichs Hofbaumeister Rudolf Kaplunger, soll diese Sonnenuhr nun wieder in alter Schönheit hergerichtet werden. Leider sind kaum historische Abbildungen der Sonnenuhr überliefert.

Daher ergeht an die Einwohner der Stadt Ludwigslust folgender Aufruf der Stadtverwaltung: Stöbern Sie in alten Fotoalben. Vielleicht hat jemand eine Fotografie, auf denen die Sonnenuhr abgebildet ist. Wer etwas findet, kann sich bei Jens Gröger unter 03874/ 5260 oder per Mail an jens.groeger@ludwigslust.de melden.