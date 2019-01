Grabow : Alte Bahnschwellen gerieten in Brand

Kaum war das neue Jahr ein paar Stunden alt, da gab es schon den ersten Einsatz für die Grabower Feuerwehr.

von svz.de

03. Januar 2019, 09:03 Uhr

Am 1. Januar gegen 18 Uhr wurden die Feuerwehrleute an den Bahndamm gerufen. An der Alten Elde im Bereich der Straße „Am Eldeufer“ und der Bahnbrücke über der Alten Elde war ein Feuer ausgebrochen. Dort brannten alte im Erdreich versenkte Bahnschwellen aus Holz. Die Ermittlungen zur Brandursache dazu dauern noch an. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.