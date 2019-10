Ludwigslust : Altes Gemäuer: Sanierung nötig

Friedhofsmauer und Stadtmauer von Ludwigslust sind an vielen Stellen in schlechtem Zustand

Tina Wollenschläger

28. Oktober 2019

Die Backsteine liegen lose. Einige zerbrochen. Der Mörtel bröckelt. Und es gibt Stellen, da hält den dunklen Raseneisenstein nichts mehr im Gemäuer. Die Rede ist von der Friedhofsmauer. Zugesetzt haben ihr 200 Jahre Wind und Wetter.

Doch was tun? Das Geld ist knapp. Die einzigen Gelder kommen aus dem Friedhofshaushalt und von der Stadt, so Julia Weise, Leiterin des Friedhofes. Für dieses Jahr hätten sie auch schon versucht, Kreiskirchengelder zu beantragen. Doch bisher ohne Erfolg.

Die Stadt Ludwigslust gibt pro Jahr 2 500 Euro dazu, aber auch nur, weil sie in Ludwigslust keinen eigenen Friedhof unterhält, so die stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Müller. Im letzten Jahr hat die Kirchengemeinde begonnen, die einen Kilometer lange Mauer an der Seite zum Schlachthof zu sanieren: immer drei Felder plus Pfeiler. Um Gelder zu sparen, wäre die Baufirma angehalten, alte Baustoffe wiederzuverwenden, so Julia Weise. Der Raseneisenstein stamme von der Firma Hintze, die sich schon zu DDR-Zeiten um das Gemäuer kümmerte.

Was die Sanierungsarbeiten an der Stadtmauer betrifft, so muss der Besitzer des Grundstückes, auf dem die Mauer steht, dafür aufkommen. Im Falle der Straße „Am Schlachthof“ ist dies die Stadt, so Jens Gröger, Fachbereichsleiter Tiefbau. Hier sollen demnächst auch Sanierungsarbeiten in Angriff genommen werden.

Zum großen Jubiläum im Juni 2020 sollten eigentlich auch die beiden Glockentürme des Friedhofstores hübsch gemacht sein. Doch daraus wird nichts. „Die Genehmigungen und Bescheide lassen auf sich warten“, sagt Thomas Konradt, Küster der evangelisch-lutherischen Stadtkirche.

Das Problem liege laut Vincent Kokert, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, darin, dass über den Strategiefonds zahlreiche Sanierungen gefördert würden. Da könne es eben dauern, bis dann der Bescheid da sei. „Ende März 2020 halte ich für realistisch.“ Die Sanierung der Glockentürme wird mit rund 208 000 Euro gefördert.