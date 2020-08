Drei Sterne in Dömitz : Angekommen im Hotelhimmel

Mandy Töllner hat in Dömitz berufliches Glück gefunden, das für sie zur Leidenschaft geworden ist und mit drei Sternen belohnt wurde

von Thorsten Meier

02. August 2020, 17:30 Uhr

Die eigenen Lebens- und Herzensziele sorgen oft für Unruhe. Denn es ist das Bedürfnis eines jeden Menschen, er selbst sein zu können, sich zu leben, sich so zu zeigen, wie er wirklich ist. Eine, die das alles hinter sich hat, die versteht, dass Mut und Zweifel zwei an sich klammernde Geschwisterkinder sind, ist Mandy Töllner. Ursprünglich das Rüstzeug zur Einzelhandelskauffrau gelernt, ist ihr schnell klar, „dieser Job und ich“ werden niemals ziemlich beste Freunde. „Ich wollte was Kreatives, also lernte ich Köchin“, erinnert sich die 44-Jährige an ihre beruflichen Wege, die nicht selten auch von Irrlichtern ausgeleuchtet sind.

Respekt und Anerkennung verdient

Die harte Schule und der mitunter raue Ton unter den Weißmützen zwischen Töpfen, Pfannen und Tiegeln öffnet ihr nicht nur kulinarische Horizonte, sondern härtet sie auch ein Stück ab. „Ich kann Stress ertragen, der ja oft kommt, wenn Druck entsteht“, verrät die gebürtige Gadebuscherin, die 1994 nach Neu Kaliß zieht und seit 2007 in Woosmer lebt. Oh ja, sie ist viel rumgekommen in den Niederungen, Tälern und Bergen der Gastronomie und Restaurants, verdiente sich unter anderem in der Serviceleitung und als Küchenchefin für Großveranstaltungen bis 3000 Leute mehr als nur ihre Brötchen – nämlich Respekt und Anerkennung. In einer Branche, die niemals und nichts verzeiht, schon gar keine Angsthasen. Wer erleben will, wie sich der viel beschworene Mut zum Scheitern wirklich anfühlt, muss nicht erst um die Welt reisen, um die Ecke schauen, reicht hierzulande meist auch schon.

Dem härtesten Geschäft des Erdballs gestellt

„Ich habe den Gedanken an was Eigenes lange mit mir herumgetragen, bis er reif genug war, um ans Tageslicht gebracht zu werden“, erinnert sich Mandy Töllner. Dass sie 2007 von dem alten Haus in der Friedrich-Franz-Straße 6 mit Fotoatelier im Erdgeschoss gefunden und adoptiert wird, sieht sie als Zeichen. Ein Omen, sich dem härtesten Geschäft des Erdballs zu stellen. Die Zeiten sind gut für Feinschmecker, die von weit her über die Elbe pilgern. Aber auch die Elbländer diesseits des Flusses wollen über Zunge, Nase, Augen und Gaumen verwöhnt werden. „Die Bereitschaft der Menschen, mehr Geld für gutes Essen auszugeben, wächst“, erzählt die Gastronomin. Und nennt ihr Haus in der historischen Altstadt „Boutique Hotel Ma Maison“. Ein erster Blick über die Dächer raubt ihr fast den Atem. „Ich wusste, jetzt bin ich endlich zuhause.“

Auch internationale Gäste dank dem Internet

Aus dem kleinen unter Denkmalschutz stehenden Rohdiamanten von 1890, den Mandy Töllner vor 13 Jahren beginnt zu schleifen, selbst Hand anzulegen, ist mittlerweile ein Ernst zunehmendes Hotel samt Restaurant entstanden. Nachdem umgebaut, saniert und angebaut wird, erwarten direkt am beliebten Elberadweg sieben Zimmer sowie eine mediterran angehauchte Terrasse ihre Gäste.

Die mittlerweile sogar international sind. Dank Internet. 19 Personen können untergebracht werden. Unterm Dachgeschoss gibt es sogar eine kleine Wohnung. Inklusive romantischem Blick auf die Altstadt. Fehlte bisher nur noch eines zum perfekten Glück: Die offizielle Anerkennung unterm Sternenhimmel. „Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch längst den Drei-Sterne-Standard erfülle“, berichtet Mandy Töllner, die dieser Tage die begehrte Bronze-Plakette ausgehändigt bekommt. Und damit ihrem Ringen um Qualität wieder ein Stückchen näher gekommen ist. Wie auch der französischen Lebensart samt Coq au vin, Perlhuhn und Zwiebelsuppe. Immer frisch, versteht sich.

Freiheit, Erfolg und Erfüllung

„Was auf die Speisekarten kommt, bestimme ich“, erklärt die taffe Geschäftsfrau, die auch auf Befindlichkeiten ihrer Gäste Rücksicht nimmt. Was Vorlieben oder Unverträglichkeiten betrifft. Dass eine Mikrowelle unter ihrem Dach niemals einen Platz finden wird, scheint selbstverständlich. Besonders, wenn Mandy Töllner erst einmal leidenschaftlich in die Welt der Speisen abtaucht. Über Rezepte in fröhlichem Tonfall plaudert, als seien es allesamt gute Freunde und Bekannte. Denen irgendwann zu begegnen, unbedingt angeraten sei.

Die Zutaten für ihre ganz persönliche Glücksformel scheinen dabei Freiheit, Erfolg und Erfüllung zu sein, wenn die Hotelchefin über „mein Haus“ spricht.

Scheitern gehört zum Geschäft

Eine kluge, starke Frau, die keine Angst vor Niederlagen zu haben scheint, weil sie um das älteste Spiel der Welt weiß: Scheitern gehört zum Geschäft. Wer es nicht mitspielt, kann auch nicht gewinnen. Mandy Töllner hat bereits gewonnen und lebt ihren ganz großen Traum, der sich für sie gut und richtig anfühlt. Und vielleicht der Beginn einer niemals zu Ende gehenden Liebe sein wird.