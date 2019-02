Ludwigslust : Arabisch für die Reise

von svz.de

25. Februar 2019, 08:44 Uhr

„Salem aleikum!“ Das hat bestimmt jeder schon einmal gesagt? Auf einer Nilkreuzfahrt in Luxor, dem Basar in Dubai oder in einem marokkanischen Restaurant in Deutschland? In einem Sprachkurs der Volkshochschule in Ludwigslust können Interessierte jetzt „Arabisch für die Reise“ lernen. Es geht um die Kunst der arabischen Schrift und die ersten Schritte in den arabischen Sprachraum. Ein syrischer Lehrer gibt gleichzeitig Einblicke in die arabische Kultur und Lebensart. Der Kurs Nummer 442 beginnt am Mittwoch, 27. Februar, um 17 Uhr in der Volkshochschule in Ludwigslust. Anmeldungen und Rückfragen unter der Nummer 03871/ 7224301.