Stolpe : Auf A 24 geparkt und ausgesperrt

18. Dezember 2018, 20:59 Uhr

Einen recht ungewöhnlichen Fall bearbeiteten jetzt die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers in Stolpe. In der gestrigen Nacht, kurz nach Mitternacht, war ein 32-jähriger Truckerfahrer auf der A 24 in Richtung Hamburg unterwegs. Sehr löblich war, dass er seine Ruhezeit einhalten wollte, doch da er auf den Parkplätzen wegen Überfüllung keinen Platz fand, fuhr er verkehrswidrig nahe der Anschlussstelle Parchim (Groß Godems) auf den Standstreifen. Hier hatte er die Absicht zu parken und zu übernachten. Als er das Fahrerhaus kurz verließ, kam er nicht wieder hinein – er hatte sich ausgesperrt. So versuchte er, andere Lkw-Fahrer zu stoppen, um Hilfe zu bekommen. Einer hielt schließlich kurz, übergab ein Werkzeug und fuhr weiter. Mit diesem Werkzeug schlug der Pechvogel die Seitenscheibe der Tür ein und gelangte nun wieder ins Auto.

„Die inzwischen informierten Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe trafen den ungewöhnlichen Parksünder an und forderten ihn auf, einen richtigen Parkplatz aufzusuchen. Zuvor aber nahmen sie noch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige auf und wünschten dem Pechvogel im kommenden Jahr mehr Glück bei der Parkplatzsuche“, so Klaus Wiechmann von der Polizeiinspektion Ludwigslust.