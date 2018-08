Kummer : Auf dem Sprung zum Bundesausscheid

Jugendfeuerwehr Kummer startet zum zweiten Mal in Folge bei Deutscher Meisterschaft im Wettbewerb CTIF / Mannschaft musste für Husum neu formiert werden

von Kathrin Neumann

27. August 2018, 12:00 Uhr

„Vollgas. Beim Laufen vergeudet ihr Zeit.“ Kai Schumacher steht neben der Hindernisbahn und beobachtet jeden Handgriff, jeden Schritt der jungen Feuerwehrsportler. „Wenn ihr mit dem Pumpen fertig seid, müsst ihr sprinten.“ Es ist Sonnabendmittag. Wie seit Wochen verbringen die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Kummer den Tag auf dem Sportplatz im Ludwigsluster Ortsteil. Sie trainieren für ihren Start bei der Deutschen Meisterschaft des Feuerwehrnachwuchses. „Jetzt zählen wir schon die Tage“, sagt Jugendwart Kai Schumacher. Am Freitag ist Abreise nach Husum in Schleswig-Holstein.

Leonie wird zum ersten Mal beim Bundesausscheid der Jugendfeuerwehren dabei sein. „Ich bin der letzte Schlauch“, erklärt sie ihre Aufgabe bei der Hindernisübung des Internationalen Wettbewerbs CTIF. „Den Schlauch ziehe ich aus und kupple ihn an Heinrichs Schlauch an. Danach muss ich noch einen Knoten machen.“ Welchen weiß die Zwölfjährige, die seit rund drei Jahren in der Jugendfeuerwehr aktiv ist, vorher nicht.

Allmählich steigt die Anspannung im Team. „Es ist schon ein komisches Gefühl“, sagt Leonie. „Im Training kann man mal einen Fehler machen. Aber bei der Deutschen Meisterschaft muss man volle Pulle laufen und darf sich keinen Fehler erlauben.“ Ganz neu ist das Wettkampffieber für die Kummeranerin nicht. Bei der Kreismeisterschaft im Vorjahr lief sie mit. Beim Landesausscheid 2017, den die Jugendfeuerwehr Kummer gewann, war sie als Ersatz dabei.

Nach diesem Sieg stand Kai Schumacher vor der Aufgabe, ein neues Team zu formieren. Wieder einmal. Nur drei Starter vom Landesausscheid treten in Husum an. Die anderen sind inzwischen zumeist zu alt. Aber das war vor der ersten Teilnahme der Kummeraner an einem Bundesausscheid im Jahr 2016 auch schon so. Dennoch belegten sie damals den siebten Platz.

Kai Schumacher, der seit 2012 Jugendwart ist, ist mit seinem jungen Team zufrieden. „Sie sind sehr motiviert“, betont er. „An den Fehlern, die sich noch einschleichen, feilen wir.“ Und das Ziel für Husum definiert er so: „Fehlerfrei bleiben und sehen, welche Platzierung dann herauskommt.“ Es sei doch schon toll, als eine von zwei Mannschaften für Mecklenburg-Vorpommern starten zu dürfen.

Nachdem Eric, Heinrich, Alexander, Leonie, Justin, Alica, Marlon, Luis, Mattes und Marvin dann auch den Staffellauf auf der Stadionrunde noch einmal trainiert haben, geht es zum Mittag ins Feuerwehrgerätehaus. In Kummer kocht der Chef noch selbst. Wehrführer Stefan Geier hat Nudeln gemacht. „Das riecht gut“, stellt Eric fest und kann das Essen kaum erwarten.