Grabow : Auf den Spuren der Handwerker

Im Thema der Woche stellen wir „EntdeckerRouten“ in der Region vor Heute: Die Handwerkerstadt Grabow an der Elde

von svz.de

08. September 2020, 05:00 Uhr

Für viele ist der große Urlaub in diesem Jahr schon vorbei, aber warum am Wochenende nicht auch mal Tourist in der eigenen Heimat sein? Das stadtnahe Umland ist wertvoller Freizeit- und Erlebnisraum. Dabei helfen die „EntdeckerRouten“. Sie führen den Nutzer durch den Ort, zeigen die Herkunft regionaler Produkte, geschützte Tiere und Pflanzen und kulturgeschichtlich bedeutende Plätze. In dieser Woche stellen wir einige dieser Routen in unserer Region vor. Heute: Ein Stadtrundgang durch Grabow.

Die „EntdeckerRouten“ sind für Fußgänger und Radfahrer geeignet. Sie führen durch reizvolle Landschaften, Wälder und Wiesen, kleine historische Städte und fast vergessene Dörfer. In der Region Ludwigslust liegen acht Routen bereit. Wer so wie ich ein Smartphone hat, nutzt die App der „EntdeckerRouten“, um sich in der Stadt zurechtzufinden. Diese funktioniert über eine GPS-gestützte Navigation, die den eigenen Standort auf der Karte anzeigt. Allerdings kann man sich die Karten auch ganz klassisch ausdrucken.

Grabow, die „bunte Stadt an der Elde“, ist für ihre vielen Fachwerkhäuser bekannt. Die Handwerkertour beginnt auf dem Marktplatz und führt mich durch das historische Zentrum der Handwerker und Gewerbetreibenden, vorbei an den alten Fachwerkhäusern und ehemaligen Betrieben. Vieles ist immer noch traditionell gehalten. Dazu gehören auch die Lederfabrik Staude, die Bolbrüggsche Mühle oder die Pfeffernussfabrik am Steindamm, in der die Grabower Küsschen ihren Ursprung haben.

Die Hintergrundinformationen zu den insgesamt zehn Haltepunkten auf der Route erhalte ich über die App. Wenn ich mich einem der interessanten Orte nähere, weist die App mich darauf hin und eine Audio-Datei wird abgespielt. Man erfährt also unterwegs eine ganze Menge über die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Wer wie ich von außerhalb kommt, findet beispielsweise am Grabower Hafen kostenlose Parkplätze. Der Hafen direkt an der Müritz-Elde-Wasserstraße ist ebenfalls ein Haltepunkt auf der Route. Mir persönlich gefällt es hier am besten und das dortige Eiscafé lädt zum Verweilen ein. Die Karten lassen sich im Vorfeld problemlos herunterladen, es wird unterwegs also kein Internet benötigt und es entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Die „EntdeckerRouten“ in der Region Ludwigslust wurden im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern 2014 bis 2020 aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds und des Landkreises Ludwigslust-Parchim erarbeitet und veröffentlicht.