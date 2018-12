Ludwigslust : Auf zum Altschülertreffen

von svz.de

27. Dezember 2018, 07:45 Uhr

Traditionell nach Weihnachten findet das Altschülertreffen des Goethe-Gymnasiums Ludwigslust statt. So auch am heutigen Donnerstag, 27. Dezember. Der Schulförderverein des Goethe-Gymnasiums Ludwigslust hat auch in diesem Jahr das Altschülertreffen organisiert. So haben ehemalige Schüler und Lehrer die Möglichkeit, miteinander zu plauschen und alte Erinnerungen aufleben zu lassen. Für gute Musik sorgt das DJ-Team „Jumpsox“.

Einlass wird ab 21 Uhr im Sportforum „Erwin Bernien“ – ehemals Sporthalle am Techentiner Weg – gewährt, der Schlussakkord fällt um 3 Uhr.