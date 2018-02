Region Ludwigslust : Bäume weg – Radwege kommen

Lückenschluss wird vorangetrieben: Zwischen Kummer und Picher, Ludwigslust und Wöbbelin sowie Fahrbinde und Goldenstädt

von Sabrina Panknin

23. Februar 2018, 20:30 Uhr

Entlang der B5 zwischen Kummer und Picher stehen sie hintereinander aufgereiht, wie an einer Perlenkette aufgezogen – eine Absperrbake nach der anderen. Dann verengt sich auf wenigen Metern die Fahrbahn – wird einspurig. Die Baustellenampel springt auf Rot. Der Verkehr in Richtung Picher kommt zum Stehen. Neben der Bundesstraße im Wald stapelt ein Bagger Baumstämme übereinander, eine Motorsäge heult auf. Bis Mitte nächster Woche müssen die Baumfällarbeiten für den Radwegebau zwischen Kummer und Picher erledigt sein. Dafür sorgt derzeit die Firma MUT. „Wir haben zirka 700 Bäume bis zum 28. Februar zu fällen“, erklärt MUT-Bauleiter Roland Böhm. Gut zweieinhalb Kilometer lang wird der Radweg zwischen den beiden Gemeinden sein. „Davon sind 850 Meter Wald“, erklärt Roland Böhm weiter.

Eichen, Buchen, Kiefern... mussten in den vergangenen Tagen weichen, damit der Lückenschluss an der B5 noch in diesem Jahr vonstatten gehen kann. Das ist zumindest geplant. „Die Zuschlagssumme beträgt 540 000 Euro“, sagt Dr. Ing. Thorsten Uhlig, Dezernent Straßenbau beim Straßenbauamt Schwerin, auf SVZ-Nachfrage.

Hintergrund: Radwegenetz MV Mecklenburg-Vorpommern steht beim Ausbaustand von Radwegen bundesweit an vierter Stelle. Dennoch mit insgesamt 2254 Kilometern Radweg (Stand 01/2013) werden laut Infrastrukturministerium MV lediglich 23,86 Prozent am Gesamtnetz abgedeckt. Es gibt also noch Nachholbedarf, der in den kommenden Jahren abgebaut werden soll. Das so genannte Radwegelückenschlussprogramm des Landes wird mitfinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (Efre). Gestartet 2014 soll das Projekt bis 2020/23 beendet sein. Ziel ist es, die Schließung von Netzlücken im landesweiten Radverkehrsnetz umzusetzen. Damit sind nicht nur straßenbegleitende Radwege, sondern auch ländliche, touristische Wege sowie wenig befahrene Gemeinde- und Kreisstraßen gemeint. Das Lückenschlussprogramm betrifft vor allem Radwege an Landesstraßen, weniger an Bundes- oder kommunalen Straßen. sapa

Weichen mussten auch an der L072 zwischen Ludwigslust und Wöbbelin zahlreiche Bäume. „Dort werden derzeit 74 Bäume gefällt“, erzählt Thorsten Uhlig weiter. Vom Abzweig Weselsdorf bis nach Wöbbelin soll bis Mitte des Jahres der Lückenschluss im Radwegenetz erfolgen – eine Lücke von 4,23 Kilometern wird geschlossen. Gut 820 000 Euro wird der neue Radweg kosten. Verantwortlich für die Rodungsarbeiten ist die Strabag AG. Allerdings hat das Unternehmen die Arbeiten an ein Subunternehmen abgegeben. „Wir sind bereits mit den Baumfällarbeiten an diesem Stück fertig“, erklärt Daniel Hund, Bauleiter der Baumschule Jens Indorf in Dömitz. Die Ausbaubreite wird 2,50 Meter betragen. Der Radweg bekommt eine Asphaltdecke – so die Planungen. Sobald die Fällarbeiten erledigt sind, „geht es an den eigentlichen Radwegebau mit Bauende geplant Mitte 2018“, verdeutlicht Thorsten Uhlig.

Aller guten Dinge sind drei: So auch beim Radwegenetz in Mecklenburg-Vorpommern. Geplant ist nämlich in diesem Jahr noch eine dritte Trasse. Ebenfalls an der L072. Zwischen Fahrbinde und dem Abzweig Goldenstädt soll ebenfalls ein Radweg-Neubau gemacht werden. Zahlreiche Bäume sind schon markiert. Die Zuschlagssumme beträgt hier rund 670 000 Euro.