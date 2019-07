Ludwigslust : Bauarbeiten im Zebef

von svz.de

29. Juli 2019, 09:41 Uhr

Ferienkinder aufgepasst: Alle Mädchen und Jungen, die an den Sommerferienspielen im Mehrgenerationenhaus Zebef in Ludwigslust teilnehmen, finden sich ab heutigem Montag in der fünften Woche in der Kinder- und Jugendwerkstatt am Wasserturm in Ludwigslust ein. Grund sind Baumaßnahmen im Zebef, wie der Kreisjugendring Ludwigslust-Parchim mitteilt. In der fünften Ferienwoche lautet das Motto „Pesen, Radeln und Kilometer schaffen“.