Kaliss : Bausch-Schule holt den Tagessieg

Gespannt warteten die Mädchen und Jungen der Warnowschule Papendorf (bei Rostock) auf das Ergebnis des letzten Wettkampfes der diesjährigen Waldolympiade im Forstamt Kaliß. Als bis dahin punktbeste Schule mit 117 von maximal 120 Zählern waren die Papendorfer gestern mit nach Kaliß gekommen, eingeladen von der Landesforst MV, um das Finale dieses Natur- und Umweltwettbewerbes mitzuerleben. Und nicht nur das. Am Ende gab der Kalisser Forstamtsleiter Jörg Schröder bekannt, dass die Papendorfer Landessieger der 11. Waldolympiade 2017 geworden sind. Unter großem Jubel nahmen die Viertklässler der Warnowschule die Siegertrophäe entgegen – eine große hölzerne Eule. Zusammen mit einer Urkunde überreichte der Forstminister von Mecklenburg-Vorpommern Till Backhaus die schwere Trophäe. Dazu winkt den Gewinnern noch ein spannender Erlebnistag im Wald.



Viertklässler an sechs Stationen gefordert

Zuvor hatten die Lindenschule Lübtheen mit den Klassen 4a und 4b, das Gymnasiale Schulzentrum Dömitz, die Grundschule Malliß und die Viktor-Bausch-Grundschule Neu Kaliß an sechs Stationen ihre Kräfte gemessen. „Holzstapel umsetzen, Tiere des Waldes bestimmen, Geräusche des Waldes, Weitsprung, wo es darum ging, im Schlusssprung so weit wie möglich zu kommen und dabei seine Sprungkraft mit den Tieren des Waldes zu vergleichen, Baumarten erkennen und mit einer Bügelsäge einen Fichtenholzschnitt auszuführen waren die Herausforderungen an den sechs Stationen“, sagte Tanja Hartmann, bei der Landesforstverwaltung MV mit Sitz in Malchin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und die Viktor-Bausch-Grundschule hatte gestern nach Abschluss aller Disziplinen das bessere Ende für sich und holte sich mit 113 Punkten den Tagessieg. Dafür gab es als Pokal eine hölzerne Haselmaus und eine Urkunde. Auf Platz 2 kam die Klasse 4a der Lindenschule Lübtheen mit 112 Punkten, auf Rang 3 folgte die Grundschule Malliß. Auf Rang 4 kam das Gymnasiale Schulzentrum Dömitz mit 105 Punkten, den fünften Platz belegte die Klasse 4b der Lindenschule Lübtheen mit 103 Punkten.

„Ja, wir waren dicht dran am Tagessieg, aber am Ende hatten meine Schüler bei der Disziplin Sägen einen etwas knorrigen Ast, und auch beim Weitsprung haben wir leider Punkte liegen gelassen“, schmunzelte nach der Siegerehrung Kerstin Pflüger, Klassenlehrerin der Klasse 4 der Grundschule Malliß. Aber mit drei vierten Klassen ihrer Schule hat sie die Waldolympiade schon gewonnen, und auch bei der nächsten Runde wird Kerstin Pflüger wieder mit dabei sein. „Es ist ein schöner Wettbewerb, die Kinder sind in der Natur und haben viel Spaß.“

Minister Till Backhaus freute sich, gestern nun schon zum elften Mal die besten Schulklassen der jährlich stattfindenden Waldolympiade auszeichnen zu können. „Seit April wetteiferten die vierten Klassen um den Landessieg. Die Waldolympiade ist ein Beitrag zur Zukunftssicherung, da wir unsere Kinder zeitig mit dem Wald, mit seinen Funktionen, aber auch mit der Arbeit im Wald bekanntmachen wollen.“ Und der Minister freute sich, dass die Waldolympiade auf großes Interesse stößt. So hat sich seit 2007 die Anzahl der teilnehmenden Klassen verdoppelt. Seitdem haben bisher 2400 vierte Klassen an diesem Wettbewerb teilgenommen. Die gestrigen Starter waren die letzten fünf Klassen von mehr als 300 Schulklassen, die in diesem Jahr bei der Waldolympiade an den Start gegangen sind.

Till Backhaus gab einen Dank an alle 29 Forstämter des Landes weiter, die mit großem Engagement die Waldolympiade vorbereitet hätten.

von Michael Seifert

erstellt am 27.Jun.2017 | 07:00 Uhr