Überfall in Zarrentin/Schaalsee : Bewaffneter Maskierter raubt Tankstelle aus

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Sonntgamorgen in Zarrentin am Schaalsee eine Tankstelle überfallen.

von Fabian Wegener und Polizei

30. Dezember 2018, 12:53 Uhr

Mit einem Messer hat ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen eine Tankstelle in Zarrentin am Schaalsee (Kreis Ludwigslust-Parchim) überfallen und ausgeraubt. Der maskierte Täter bedrohte eine Angestellte und forderte von ihr die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten, wie die Polizei mitteilte. Das Bargeld und die Zigaretten legte er in eine mitgeführte rosafarbene Mehrwegtragetasche, auf der sich ein schwarz weißes Blumenmuster befand.

Anschließend ergriff der Räuber mit seiner Beute in unbekannter Höhe zu Fuß die Flucht in Richtung Stadtgebiet Zarrentin. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach einem Mann mit diesen Merkmalen:

- geschätztes Alter 25 bis 30 Jahre

- ca. 175 bis 180 cm groß, schlanke sportliche Figur

- Bekleidung: schwarze Hose, grauer Kapuzenpullover, graue Skimaske

- er trug braune Sneaker mit weißer Sohle und schwarzen Schnürsenkeln

- weiter trug er eine schwarze Brille

- sprach akzentfrei deutsch

Zum bei der Tat benutzten Messer können folgende Angaben gemacht werden:

- schwarzer Griff, silberfarbene, etwa 12 bis 15 Zentimeter lange Klinge

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat den beschriebenen Täter gesehen oder kann sonstige Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Boizenburg unter der Telefonnummer 038847 606 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.