Ludwigslust : Bis zuletzt Stühle geschleppt

Unerwartet starker Besucherandrang bei Adventskonzert und Basar im Ludwigsluster Goethe-Gymnasium am Freitagabend

von Andreas Münchow

08. Dezember 2018, 08:00 Uhr

Jungs eilen die Treppen hinauf, kehren wenig später zurück, jeder mit drei, vier Stühlen in den Händen. In ein paar Minuten soll das große Konzert beginnen.

Das Ludwigsluster Goethe-Gymnasium am gestrigen Abend: Weihnachtskonzert der Gymnasiasten in der Sporthalle der Schule. Der Andrang war so groß, dass die Stühle nicht reichten. Florian Bruck von der Schülerfirma „Student Company Ludwigslust“ gehört zu denen, die am Eingang Tickets verkaufen. „Nachdem unten schon alle Stühle aus den Klassenräumen geholt worden waren, haben wir jetzt oben zusätzlich noch drei Zimmer ausgeräumt.“ Florian überschlägt kurz die Besucherzahl und kommt auf rund 600. Das wären doppelt so viele wie vor einem Jahr. „Angefangen haben wir vor vielen Jahren mit 120 Konzertbesuchern in der Glashalle. Dann wurde die aber zu klein“, erinnert sich Schulleiter Eckhard Detenhoff.

Bevor das Konzert dann um 18 Uhr doch pünktlich beginnen kann, hatte die Schülerfirma die vielen Besucher versorgt. „Wir haben unter anderem Grillbratwürste mit Brötchen, Glühwein und Apfelpunsch“, sagt Lisa von der Klasse 10.4. Das Geld, das die Schülerfirma an diesem Abend einnimmt, kommt unter anderem dem neu gegründeten Schulchor zugute, der für seine Auftritte natürlich auch die entsprechende Technik braucht. Zwölftklässler boten vor Konzertbeginn in der Glashalle selbst gebackenen Kuchen an. Besucherin Bärbel Paul nutzt die Gunst der Stunde und kauft bei Fabian Kagel aus der Klasse 12.1. ein Stück Kuchen. „Mein Sohn Timmy ist seit diesem Jahr auf dem Gymnasium. Da wollten wir mal sehen, wie es hier so ist und nebenbei auch die Klassen für ihren Abi-Ball unterstützen. Ich finde die Atmosphäre toll“, so Bärbel Paul. Michelle Becker von der Klasse 12.1. erklärt das mit dem Abi-Ball: „Der Ball soll richtig super werden. Für das Buffet und alles andere dort brauchen wir natürlich auch Geld. Die Einnahmen heute helfen uns da. Und es wäre schön, wenn uns in den nächsten Monaten noch Sponsoren helfen könnten.“ Auch für ihren Abi-Ball sorgen am Abend Elftklässler, die Selbstgebasteltes verkaufen.

Der Chor unter Leitung von Musiklehrerin Christine Kern eröffnet dann das Programm. Damit alles klappt, hatte es in den Tagen und Wochen zuvor zahlreiche Proben gegeben. Junge Musiker sowie zwei Tanzgruppen der Kreismusikschule gastierten ebenfalls in der voll besetzten Sporthalle, die am Freitagabend zur Eventhalle wurde.