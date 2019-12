Ludwigslust : Cocktails und Konzert

Die „Lulu Big Band“ hat sich fürs neue Jahr mehrere musikalische Begleiter eingeladen

von Onlineredaktion pett

27. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Es ist schon eine gute Tradition geworden, das neue Jahr mit einem Konzert der „Lulu Big Band“ zu beginnen. Schwungvolle Melodien – eine bunte Mischung aus Swing, Jazz, Rock, Pop und Balladen sind ihr Markenzeichen. Die Big Band der Musikschule „J. M. Sperger“ hat sich auch dieses Mal wieder musikalische Gäste eingeladen. So beweisen die Kinder und Jugendlichen der Nachwuchsband der Musikschule, dass man in jungen Jahren schon ein gutes Gefühl für Swing und guten Big-Band-Sound haben kann. Ganz andere musikalische Facetten hingegen bietet der Chor der Rock-Pop-Schmiede Göhlen, die diesmal als Dritter mit im Bund sein wird. So richtig rund wird der Nachmittag aber erst durch die Mannschaft der „Toxxx Bar“, die mit ihren Cocktails dafür sorgt, dass dieses Konzert auch wirklich zu einem Cocktailkonzert wird.

Genießen können alle Konzertgänger die Kreationen des mobilen Cocktailservice und sich auf einen schönen Nachmittag am 12. Januar 2020, von 16 bis 18 Uhr in der Ludwigsluster Stadthalle freuen. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.