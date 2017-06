ludwigslust : „Da ist für jeden etwas dabei“

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Die Vorbereitungen für das mittlerweile 34. Lindenfest in Ludwigslust laufen auf Hochtouren. Am nächsten Wochenende verwandelt sich die Innenstadt wieder in eine bunte Meile mit Musik, Show, Fahrgeschäften, Sport und Händlern und bietet Spaß für die ganze Familie. Die Stadt Ludwigslust und der Veranstalter Music Eggert stellten jetzt das Programm für das dreitägige Stadtfest vor.

Das Lindenfest wird am Sonnabend, 17. Juni, um 12 Uhr offiziell von Bürgermeister Reinhard Mach eröffnet. Doch bereits am Freitagabend, 16. Juni, können die Ludwigsluster und alle Besucher vor der Hauptbühne am Rathaus mit der Top-40 Showband „Right Now“ aus Berlin den Abend genießen. „Auf der Großen Bühne haben wir an Musik und Show in diesem Jahr einiges zu bieten. Darunter die „Korl Boi’s“, die Rehkids und das Liedtheater Live, die Lulu Big Band und das Ballettstudio Brigitte Kremer“, erklärt Evelyn Wegner vom Fachbereich Kultur der Stadtverwaltung. Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern wird an allen drei Tagen durch das Programm führen.

Wie in jedem Jahr findet am Sonnabend wieder das große Kinder- und Familienfest im Bereich Lindenstraße und Breite Straße statt. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr gibt es hier Mitmach-Aktionen von Kindereinrichtungen, Vereinen und Verbänden der Lindenstadt. Und die kleinen Besucher können sich sogar auf eine eigene Bühne mit Musik und Tanz freuen. Hier werden u. a. die Kinder der Kita „Wabe“ und der Fritz-Reuter-Schule etwas vorführen. Außerdem gibt es Kinderkarusselle und märchenhafte Figuren, die über das Fest flanieren. Ein besonderes Highlight auf dem Kinderfest sind in diesem Jahr zehn historische Großspielzeuge aus Holz. „Da gibt es zum Beispiel königliches Tischcurling oder Solitär. Und die soll man nicht nur angucken, sondern alle sind herzlich zum Mitspielen eingeladen“, erklärt Evelyn Wegner.

Und auch rund um das eigentliche Fest in der Innenstadt können die Besucher viel erleben. So veranstaltet das Lindencenter am Sonnabend einen Gesundheitsmarkt mit rund 40 Ausstellern und ein Kinderfest mit Zauberei und Überraschungen am Sonntag. Die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim bietet jeweils am Sonnabend und Sonntag um 14 Uhr eine kostenlose Stadtrundfahrt an (Abfahrt: Schlossbrücke). Am Sonntag haben außerdem die Geschäfte im Stadtgebiet geöffnet.

Traditionell finden auch wieder der Schlossgartenlauf (Sonntag, 9 Uhr) und das Entenrennen auf dem Ludwigsluster Kanal (Sonntag, 15 Uhr) statt. Auf dem Motodrom finden am Freitag und Sonnabend authentische amerikanische Dirt Track-Rennen statt, die die Besucher mit Autos und Musik aus den 1940er- und 1950er-Jahren begeistern werden.

„Alles in allem haben wir wieder ein tolles und abwechslungsreiches Programm für unser Lindenfest zusammengestellt. Da ist für jeden etwas dabei“, erklärt der stellvertretende Bürgermeister Jürgen Rades. „Und das Wetter spielt dann hoffentlich auch mit.“