Steesow : Das neue Zentrum von Steesow

Die Baufirmen sind abgerückt, im Inneren wird bereits geputzt. Das neue Bürgerhaus von Steesow, durch Umbau und Sanierung aus dem einstigen Gemeindehaus entstanden, ist fertig. Am 14. Juli soll es offiziell eingeweiht werden.

Noch vor einem Jahr war der Gang durch das Steesower Gemeindehaus eine kleine Zeitreise in die DDR-Vergangenheit. Doch daran erinnert jetzt nichts mehr. Stattdessen erlebt der Besucher Wände in vornehmem Grau, einen neuen Fußboden, eine moderne Küche mit fahrbarem Tresen und einen Multifunktionsraum, der in zwei kleinere Räume geteilt werden kann. „Die alte Tür zur Abtrennung wurde aufgearbeitet und wieder eingesetzt“, so Wolfgang Köpp, Vorsitzender der Ortsteilvertretung. Stefan Sternberg, Bürgermeister der Stadt Grabow, deren Ortsteil Steesow ist, ergänzt: „Fassade, Fenster, Heizungs- und Sanitäranlagen wurden erneuert, eine behindertengerechte Toilette und eine Terrasse entstanden. Außerdem haben wir neues Mobiliar angeschafft.“ Rund 234 000 Euro hat die Stadt in Sanierung und Umbau gesteckt. Dabei konnte sie auf Fördermittel, unter anderem aus dem Topf der „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ zurückgreifen.

Möglich wurde das Projekt erst durch die Fusion der Stadt Grabow mit der Gemeinde Steesow zum 1. Januar 2016. „Die Sanierung wurde – genauso wie neue Spielplätze für Bochin und Steesow – im Fusionsvertrag vereinbart“, so Wolfgang Köpp. Dafür sollte die Hochzeitsprämie, die das Land zahlt, genutzt werden. Außerdem wurde die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet. „Früher ging das Licht abends um 22 Uhr aus, weil sich die Gemeinde in der Haushaltskonsolidierung befand und keinen Cent übrig hatte“, so Köpp. „Wenn man als Gemeinde finanziell nicht mehr handlungsfähig ist, hat es keinen Zweck“, ergänzt er mit Blick auf die aufgegebene Eigenständigkeit.

Der Entscheidung, das frühere Gemeindehaus umzubauen, ist nach Aussage des Ortsteilvorstehers eine ausführliche Diskussion vorausgegangen. Als Alternative stand die Sanierung des Gebäudes auf dem Sportplatz zur Debatte. „Das wäre finanziell aber ausgeufert, so dass die Entscheidung einstimmig für das Bürgerhaus fiel.“ Das stehe zudem mitten im Dorf, im Zentrum, während auf dem Weg zum Sportplatz sogar noch die Landesstraße überquert werden müsse.

Am Freitag, dem 14. Juli, soll das Bürgerhaus gemeinsam mit den Bürgern bei Kaffee, Kuchen und Gegrilltem offiziell eingeweiht werden. Bis dahin soll im Flur noch eine Schautafel aufgehängt werden, auf der über die Geschichte der neuen Grabower Ortsteile Steesow, Bochin und Zuggelrade informiert wird. Nach der Einweihung können die Steesower ihr Bürgerhaus nutzen – für Ortsteilvertretersitzungen, Tischtennisspielen oder private Feiern zum Beispiel. Und damit das benachbarte Gerätehaus der Feuerwehr ebenso gut ins Dorfbild passt, wird dessen Fassade noch in diesem Jahr erneuert. „Farblich wird es wie das Bürgerhaus gestaltet, damit sich beide Gebäude zu einem Ensemble zusammenfügen“, so Wolfgang Köpp.





von Kathrin Neumann

erstellt am 22.Jun.2017 | 07:00 Uhr