Fresenbrügge : „Denke mir immer was Neues aus“

Kerstin Jordan steht vor einer riesigen Collage. „Apokalypse“ hat sie ihr Werk genannt, an dem sie lange gearbeitet hat und das im Jahr 2010 fertig wurde. Diese und andere Kunstwerke waren über Pfingsten in der Aktion „Kunst offen“ bei ihr zu Hause in Fresenbrügge, Schleuse 1, zu bewundern. „Am Pfingstsonntag hatte ich rund 60 Besucher, die bei mir vorbeischauten“, so die 52-Jährige, die nach einer Pause von gut zwölf Jahren nun wieder bei der diesjährigen Kunstaktion mitmachte. Kerstin Jordan stammt aus Niedersachsen, lebte in Hamburg, auch in London und war in der Welt unterwegs. Viele Orte in Südamerika, Afrika und Europa hat sie gesehen. Als sie dann ihren späteren Mann kennenlernte, wurde sie hier nahe der Stadt Grabow vor 15 Jahren sesshaft.

„Ich bin sehr kreativ, sehr spirituell und ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit Malen, Zeichnen, mit Textilgestaltung, fertige Kunstwerke aus Holz, die ich mit der Carvingschwert-Kettensäge bearbeite und in Form bringe.“ Die gelernte Tischlerin und Korbflechterin arbeitet gern mit Nadelholz, die Pappel ist ihr Lieblingsmaterial. Sie zeigt auf eine hölzerne Schale aus diesem Material, die auf ihrem weitläufigen Grundstück steht. „Meine Katze nutzt das meist als Sitzgelegenheit“, lacht Kerstin Jordan. Inzwischen sind auch weitere Gäste eingekehrt, Bekannte von ihr, die sich wieder einmal auf dem Hof umsehen und die ausgestellten Kunstwerke anschauen wollten. Überall stehen Holzskulpturen, dazu Kopien von Zeichnungen, Mandalas und textile Kunstwerke. Meistens arbeitet sie an mehren Stücken gleichzeitig. Eine künstlerische Ausbildung oder ein Studium hat sie nicht absolviert. „Ich bin Autodidakt, ich bin mit Herz und Seele Künstlerin, ich habe Spaß an dem, was ich mache. Ob es nun immer Kunst ist, was da entsteht, weiß ich nicht. Aber es gefällt mir, und viele Leute sagen, ich solle weitermachen. Und ich denke mir immer was Neues aus.“ Dann zeigt sie auf ein Foto, das ein ganz besonderes Werk zeigt. „Ein Kunde kam zu mir und sagte, er wolle so eine Figur in Holz haben, die er als Tätowierung auf dem Rücken trägt. Es handelte sich um eine Gargoil-Figur, so eine Art Schutzgeister. Ja, da habe ich dann gut sechs Wochen daran gesessen, dafür mussten zwei Kiefernbäume geschlagen werden und dann habe ich das Werk mit Airbrush-Technik veredelt.“



In der Idylle ihre Profession voll ausleben

Hier in der Idylle des Waldes zwischen dem Wasserwanderrastplatz Fresenbrügge und der Schleuse 1 kann Kerstin Jordan sich und ihre künstlerische Profession voll ausleben. „Einsam ist es hier nicht, nur schön ruhig und man kann so richtig schön Krach machen“, schmunzelt die 52-Jährige. „Denn der Umgang mit der Kettensäge ist schon recht laut“. Die Handhabung mit diesem Gerät hat sie sich von ihrem Mann Mathias Krien abgeschaut, der ursprünglich aus der Forst kommt und sich mit der Kettensäge bestens auskennt.

Und auch ihr Mann hat beruflich viel mit Holz zu tun, baut er doch Holzblockhäuser – dass das Haus von Kerstin Jordan und Mathias Krien auch eines ist, wird an dieser Stelle wohl nicht verwundern.

Collagen haben es Kerstin Jordan angetan, diese fertigt sie bereits seit drei Jahrzehnten an. „Die hier auf meinem Grundstück gezeigten sind in zwei Zyklen 2009 und 2010 in aufwendiger Handarbeit entstanden. An jeder einzelnen habe ich rund 200 Stunden gearbeitet. Im Endprodukt erscheinen sie als Zeichnung auf Leinwand. Zu den Bildern könnte , müsste ich wohl einiges sagen, aber ich denke: Man versteht sie wohl am besten mit dem Herzen.“

von Michael Seifert

erstellt am 06.Jun.2017 | 21:00 Uhr