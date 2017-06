Neustadt-Glewe : Die kleinen Wikinger sind schon da

vergrößern 1 von 5 1 von 5









„Den Umhang hab’ ich von meinem Papa geliehen und das Schwert mal auf dem Burgfest gekauft. Und den Helm, das weiß ich nicht mehr so genau.“ Egal wie, Lennart sah in seiner Verkleidung aus, wie ein richtiger Wikinger.

Für die Mädchen und Jungen der Grundschule in Neustadt-Glewe war gestern ein besonderer Tag: Statt in der Schule zu lesen oder zu rechnen, ging es auf die Burgwiese. Und hier warteten ganz viele Stationen auf die Kinder, an denen sie Spaß hatten: zum Beispiel Bogenschießen, Tauziehen, Hufeisenwerfen, Schmieden oder Holzstammlauf. Der achtjährige Lennart fand das Schmieden ganz toll. „Wir haben hier eine Spitze geschmiedet“, berichtete der Erstklässler. Prompt brachte sein Wikinger-Kumpel Johann (6) das geschmiedete Stück vorbei.

Einige Meter weiter wurde mit Pfeil und Bogen geübt. „Wikinger“ René Thiel brachte den Kindern das Ganze geduldig bei. „Mit der linken Hand den Bogen anfassen. Na, wo ist links?“, mahnte er dann und wann, wenn in der Aufregung ein kleiner Bogenschütze rechts und links verwechselte.

Mindestens eben solches Geschick war auf der Tanzbühne gefragt, wo Tanzpädagogin Marita Kruse aus Schwerin den Kleinen einige Schritte beibrachte. Nicht nur den Kindern gefiel es gestern auf der Burgwiese. Schulleiterin Susanne Heering fand: „Super, das könnten wir jedes Jahr machen. Eine tolle Stimmung hier.“

Organisiert hatte alles die Stadt. Karen Tappe, in der Verwaltung für Veranstaltungen zuständig: „Wir haben am kommenden Wochenende unser 25. Burgfest. Aus Anlass dieses Jubiläums wollten wir unseren Kindern etwas besonderes bieten in Form einer mittelalterlichen Aktionswoche.“ Diese Woche begann am Dienstag mit dem Programm für die Kitas aus Neustadt, Blievenstorf und Brenz, setzte sich gestern für die Grundschule fort und endet am heutigen Donnerstag für die Schüler der Regionalen Schule in Neustadt-Glewe. Morgen dann beginnt das Burgfest.

Bürgermeisterin Doreen Radelow, die auch Leitende Verwaltungsbeamtin ist: „Mit dieser Woche und den Angeboten für jedes Alter bringen wir den Kindern und Jugendlichen das Mittelalter als Epoche näher und heben die besondere Bedeutung des diesjährigen Jubiläumsfestes hervor. So feiern wir den Kindertag praktisch noch mal an drei Tagen zusätzlich und integrieren dabei als Amt auch Brenz und Blievenstorf.“

Ausdrücklich dankte die Bürgermeisterin den vielen Helfern und Sponsoren, die diese Woche ermöglichen. So betreuen beispielsweise Mitglieder des Neustädter Seniorenbeirats die Stationen. Edelgard Saß (77) passte u. a. beim Hufeisenwerfen auf, dass alles klappte. „Das macht Spaß hier. Ich bin gerne mit Kindern, aber auch Älteren zusammen. So bleibt man selbst jung.“

Die Dockweiler AG, die Franziska Stolle GmbH Brenz, die Erdwärme Neustadt-Glewe GmbH und die Wemag AG Schwerin unterstützen die Woche als Sponsoren. Katja Juhnke, bei der Wemag für Sponsoring zuständig: „Wir fühlen uns als kommunales Unternehmen auch für die Region verantwortlich, und das umso mehr, wenn wir eine so tolle Woche für Kinder unterstützen können.“

von Andreas Münchow

erstellt am 08.Jun.2017 | 07:00 Uhr