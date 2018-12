Tisch-Tennis-Kurs in Dömitz : Die richtige Technik

Hamburger Institut bietet erstmals Tischtennis-Lehrgang in Dömitz an.

von svz.de

27. Dezember 2018, 20:27 Uhr

Der Lern- und Trainings-Stützpunkt für Tischtennisspieler in Dömitz ist eine in Mecklenburg-Vorpommern einmalige Einrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Hier wird vom 19. bis 20. Januar am Gymnasialen Schulzentrum Fritz-Reuter erstmals ein Wochenendlehrgang angeboten, der sich mit dem Thema „Technische und taktische Aspekte des modernen Aufschlag/Rückschlag-Spiels“ befasst. Das teilt das Hamburger Tischtennis-Institut Thomas Dick mit, welches den Dömitzer Stützpunkt in Zusammenarbeit mit dem Dömitz SV betreibt.

Der erstmals in Dömitz angebotene Spezial-Lehrgang verfolgt dabei ein Ziel: Wie kann die komplexe und schwierige Technik des Auf-schlag/Rückschlag-Spiels weiter für das eigene Spiel der Teilnehmer verbessert werden. „Zu den bemerkenswerten Dingen dieses Lehrganges gehört zweifelsohne, dass sich immer mehr erwachsene Spielerinnen und Spieler für diese qualitativ hochwertigen Weiterbildungsveranstaltungen interessieren“, so Trainer Thomas Dick, der mit über 34 Jahren Erfahrung im deutschen und internationalen Tischtennis einer der gestandenen Experten in der Lehrarbeit in Deutschland ist.

Auf Nachfrage bestätigt er: „Wir beobachten diese Trendumkehr, dass unser Lehrgangspublikum immer älter wird, nicht unbedingt mit Sorge. Tischtennis ist eine ’Life-time-Sportart’. Neben Tennis, Golf und Schwimmen die einzige Bewegungssportart, die bis ins hohe Alter erlernt und betrieben werden kann. Und es ist lobenswert, dass sich Erwachsene trotz fehlendem Systemtraining in den Vereinen mit den technischen und taktischen Aspekten dieser komplexen Sportart beschäftigen.“

Anmeldungen zu der Fortbildung in Dömitz sind noch bis zum 31. Dezember, 18 Uhr, möglich. Im Internet unter www.tischtennisinstitut.eu oder per Mail an info@tischtennisinstitut.eu.