Ludwigslust : „Diese Nacht ist schon Kult“

12. Kunst- und Kulturnacht begeisterte am Sonnabend Einwohner und Besucher in Ludwigslust

von Andreas Münchow

10. September 2018, 05:00 Uhr

Für Evelyn Wegner ist dieser Sonnabend im September immer ein ganz besonderer Tag, richtiger: Abend. Als Koordinatorin der Kunst- und Kulturnacht, die nun immerhin schon zum 12. Mal stattfand, ist die Mitarbeiterin im Sachbereich Kultur der Stadt maßgeblich an der Vorbereitung beteiligt. „Die Nacht ist einfach Kult, das habe ich auch dieses Mal wieder von ganz vielen Besuchern gehört“, so Evelyn Wegner.

Insgesamt beteiligten sich am Sonnabend 20 Locations an der KuKuNa, einige davon zum ersten Mal. „Erneut haben Privatpersonen mitgemacht, dazu aber auch mehr Geschäfte als zuvor“ freute sich Evelyn Wegner.

Egal, wo man am Samstagabend in der Innenstadt vorbei kam, überall war etwas los: in der Kanalstraße beispielsweise, wo im Garten von Familie Leithold bei Kerzenschein Live-Musik erklang, ebenso wie vor dem Nessler-Kaufhaus in der Lindenstraße, wo es ebenfalls musikalisch zuging, oder im Weltladen in der Schlossstraße.

Erstmals dabei war auch das Lindencenter, wo unter anderem das Musiktheater „Live“ sich präsentierte. „Live“-Leiterin Eva-Maria Naujoks sagte: „Wir hatten zunächst überlegt, ob wohl viele Besucher kommen würden, weil der Ort ja nicht unmittelbar nahe der anderen Locations liegt. Aber die Bedenken waren völlig umsonst, wenn man die vielen Leute hier sieht.“

Jedenfalls konnte nirgendwo in der Ludwigsluster Innenstadt davon die Rede sein, dass an diesem Abend die Fußwege früh hochgeklappt werden, wie es sprichwörtlich heißt.

Und wer am Sonnabend ins Rathaus in der Schlossstraße ging, erfuhr gleich noch das Neueste. Evelyn Wegner: „Auch im nächsten Jahr wird es wieder die Ludwigsluster Kunst- und Kulturnacht geben. Dann laden wir am 7. September 2019 zur dann bereits 13. KuKuNa ein.“