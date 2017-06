Eldena : Duell der jungen Denker

vergrößern 1 von 1 Foto: Katharina Hennes 1 von 1

Julian Hirte(li.) aus Rüterberg und der Dömitzer Jannis Schulz spielen eigentlich nur online Schach. Aber das Angebot der Kinder- und Jugendsportspiele in Eldena wollten sich die beiden Gymnasiasten aus Dömitz nicht entgehen lassen. Gemeinsam mit 15 anderen jungen Schachspielern aus dem Landkreis lieferten sie sich am Sonnabend im Feuerwehrgebäude von Eldena spannende Duelle. Das finale Match nach vier Runden gewann am Ende Julian. Er sicherte sich damit die Goldmedaille.

von Katharina Hennes

erstellt am 25.Jun.2017 | 15:43 Uhr