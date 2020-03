Dömitz : Ein Blick durch das Objektiv

Fünf Fotografen aus der Region zeigen auf der Festung in Dömitz, wie sie Mecklenburg-Vorpommern sehen

von Tilo Röpcke

16. März 2020, 05:00 Uhr

Der Frühjahrszug der Kraniche in der Lewitz, der Schweinegartensee im Müritz Nationalpark, Lichtspiele an der Rügener Steilküste, Farbenspiel auf der Ostsee oder der Viehtrieb in Besitz: Das sind nur einige wenige von insgesamt 40 großformatigen Motiven, die seit dem vergangenen Sonnabend in einer Sonderausstellung auf der Festung Dömitz zu bewundern sind. Noch bis zum 1. Juni werden die Werke der fünf ambitionierten Fotografen Jürgen Brandt, Dr. Holger Martens, Klaus-Herbert Schröter, Ingrid Zabel sowie Tilo Röpcke in der Hauptwache des Museums Festung Dömitz gezeigt. Die Fotografen sind allesamt Mitglieder des Fotoclubs in Neustadt-Glewe, der nicht zum ersten Mal die fotografischen Werke seiner derzeit 30 Mitglieder im Landkreis Ludwigslust-Parchim ausstellt.

„In diesen unruhigen Zeiten änderte sich von Stunde zu Stunde, ob wir überhaupt die Ausstellung heute eröffnen können. Wir als Museum werden uns wohl in den kommenden Tagen darauf einrichten müssen, dass es auch bei uns zu erheblichen Einschränkungen kommen wird“, ist sich Jürgen Scharnweber von der Festung Dömitz sicher. Er sei aber dem Fotoclub Neustadt-Glewe und insbesondere den fünf ausstellenden Fotografen sehr dankbar, dass sie trotz aller Schwierigkeiten eine solch interessante und facettenreiche Ausstellung zusammengestellt haben, die einen sehr schönen fotografischen Blick in unsere mecklenburgische Landschaft ermöglichen.

„Wer fotografiert, hat mehr vom Leben“, sagt am vergangenen Sonnabend Laudator Günther Schulz, selbst aktives Mitglied des Fotoclubs in Neustadt-Glewe und ambitionierter Fotograf mit vielen Ausstellungen in der Vergangenheit im gesamten Landkreis. Unglaublich viele Menschen besäßen heute ein Smartphone, mit dem sich durchaus beachtliche Aufnahmen erzielen ließen. Die dadurch entstehende Bilderflut sei mittlerweile unübersehbar geworden. „Um so schöner und genussvoller ist es nicht nur für mich, dass wir heute eine Ausstellung von leidenschaftlichen Fotografen eröffnen können, die so gar nichts mit der großen Gruppe der Handy-Knipser zu tun haben, sondern ihrer Passion mit Akribie und modernster Fototechnik nachgehen“, ist sich der ehemalige Sportlehrer sicher. Zu ihnen gehörte am Sonnabend auch der Schweriner Fotograf Jürgen Brandt, dessen Interesse ganz besonders der Natur- und Landschaftsfotografie gilt. Er ist Autor mehrerer Bildbände über Mecklenburg-Vorpommern.

Auch Dr. Holger Martens gehörte am vergangenen Sonnabend zu den sich präsentierenden Fotografen. Der studierte Fachbiologe der Medizin ist ganz besonders auf die Landschafts- und Makrofotografie spezialisiert. Des Weiteren können sich die Besucher der Festung Dömitz auch auf Werke von Klaus-Herbert Schröter freuen, der bis zum Jahr 2013 als Revierförster auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst seine große Leidenschaft für die Tierfotografie entdeckte. Als Referent an der Fotoschule in Zingst vermittelt er sein Wissen in der Tierfotografie. Als einzige Frau in der Gemeinschaft der Fotografen stellt Ingrid Zabel ihre Bilder in Dömitz aus. Die gelernte Krankenschwester opfert viel Zeit für das Hobby der Fotografie, der sie vorwiegend bei ihren Streifzügen durch die Natur frönt. Als letzter im Bunde der Aussteller ist mit Tilo Röpcke auch der Autor dieses Beitrages, der bereits seit dem Beginn seines Lehramtsstudiums in Güstrow der Fotografie verfallen ist. Angefangen mit der Praktica MTL 5b fotografiert er heute mit Modellen von Nikon und Leica. Neben Motiven aus Mecklenburg-Vorpommern hält der Lehrer und freiberufliche Fotograf vorwiegend Landschaftsmotive auf seinen Reisen fest.