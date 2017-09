Ludwigslust : Ein Fest für Flüchtlingskinder

vergrößern 1 von 1 Foto: Hennes 1 von 1

von KAHE

erstellt am 06.Sep.2017 | 18:02 Uhr

Zwischen Kickertischen, Kartbahn und Zirkusmanege hatte der einjährige Salehi Hajart (Foto) gestern nur Augen für Clown Flori. Der Ballonkünstler aus Malchin verzauberte vor allem die jüngsten Kinder der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge mit seinen im Nu aufgepusteten Figuren. Das 14. Mal in Folge hatte der Landkreis am Nachmittag zum Kinderfest in der Gemeinschaftsunterkunft geladen. Wieder haben Vereine, wie das DRK, die Jugendfeuerwehr, das Zebef, der Kreissportbund und das Luna Filmtheater eine bunte Spielwiese für die Kinder gestaltet. Statt wie sonst in der Grabower Allee fand das Fest erstmals im Techentiner Weg statt. Die Unterkunft in der Grabower Allee wird zum Oktober geschlossen. Die zwölf Flüchtlinge, die dort zur Zeit noch wohnen, ziehen dann in den Techentiner Weg.